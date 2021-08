TIM ha giocato un ruolo da assoluta protagonista nel corso di questa stagione estiva. Oltre alle nuove offerte e alla nuova proposta commerciale per la tv streaming, il provider non ha perso campo nel settore della telefonia mobile. Ancora in queste ultime settimane d’estate, i clienti che desiderano una ricaricabile del gestore italiano possono scegliere l’offerta TIM Wonder.

TIM, ultime settimane d’estate per attivare la tariffa Wonder

La tariffa Wonder di TIM rappresenta una valida alternativa del gestore italiano contro le proposte di Iliad, di Vodafone e di WindTre. Non a caso, questa promozione è disponibile per tutti coloro che effettuano la portabilità del numero da altro operatore. La tariffa invece non è disponibile per chi ha una rete già attiva con TIM.

La TIM Wonder ha un duplice pacchetto. Nella sua prima versione, gli utenti possono attivare chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti e 70 Giga per internet a soli 9,99 euro ogni trenta giorni.

La seconda versione della TIM Wonder prevede invece un costo mensile di 9,99 euro. I clienti in questo caso riceveranno un pacchetto leggermente più basso con consumi senza limiti per le telefonate e gli SMS più 50 Giga per navigare in internet con le velocità del 4G.

Sempre l’operatore italiano prevede anche una garanzia per tutti coloro che sceglieranno questa tariffa. Per i nuovi abbonati, ci saranno infatti costi bloccati senza la possibilità di rimodulazioni nel primo semestre di contratto. Tutti coloro che sono interessati possono chiedere ulteriori informazioni e procedere con l’attivazione presso uno degli store ufficiali del gestore.