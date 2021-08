Quanta attesa e soprattutto quanti dubbi in merito al seguito di Into The Night, uno tra i titoli più apprezzati di sempre. Scoppiata la pandemia, anche questo contenuto è finito in balia del Covid-19 e delle restrizioni dovute al contenimento dei contagi. Comunque oggi la nostra pazienza sarà premiata. Finalmente abbiamo tra le mani la data di uscita certa e il teaser ufficiale Netflix dell’attesissima serie TV Into The Night 2. Ecco tutti i dettagli.

Into The Night 2: quando usciranno i nuovi episodi

Li avevamo lasciati in un bunker buio e sotterraneo i superstiti in fuga dal sole che viaggiavano su un volo diretto a Bruxell. Durante i primi episodi di Into The Night, un generale italiano dell’ONU, per salvare i passeggeri dai raggi solari omicidi, ha dovuto dirottare il volo.

Tuttavia, ora non sappiamo ancora cosa succederà a chi è sopravvissuto e che dovrà convivere con chi, in quel bunker c’era già da prima. Scopriamo insieme alcuni dettagli in merito a Into The Night 2 grazie alla sinossi ufficiale pubblicata da Netflix:

“Alla fine della prima stagione i passeggeri del volo 21 avevano finalmente trovato riparo dal sole in un vecchio bunker militare di epoca sovietica in Bulgaria, ma il sollievo dura poco per colpa di un incidente che rovina parte delle scorte di cibo. Obbligati a ritornare in superficie dovranno raggiungere il Deposito globale di semi in Norvegia nel tentativo disperato di sopravvivere. Purtroppo non sono gli unici ad averci pensato e in questa lotta contro il tempo per salvare l’umanità i nostri dovranno dividersi, raggiungere compromessi con i loro ospiti in divisa e fare sacrifici“.

I nuovi episodi della seconda stagione di Into The Night saranno disponibili a catalogo Netflix da mercoledì 8 settembre 2021.

Bisouuuuu je manvol ! Into The Night saison 2, le 8 septembre. pic.twitter.com/jktso8kxcE — Netflix France (@NetflixFR) August 17, 2021

Ecco il teaser ufficiale Netflix

Ovviamente all’annuncio della data di uscita non poteva mancare il teaser ufficiale prodotto da Netflix di Into The Night stagione 2. Promette molto bene la trama e il contenuto del video è davvero incalzante e adrenalinico.

Cosa starà succedendo ai superstiti? Sono tutti agitati per un esercito impazzito. Alcuni preferirebbero morire sotto i raggi del Sole piuttosto che subire quello che per ora è a noi sconosciuto. Non ci resta quindi che attendere la sua uscita e “spararci” tutti gli episodi, dal primo all’ultimo.