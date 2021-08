Esistono validi motivi per non perdere nemmeno un episodio di questo titolo e ve li mostreremo tutti. Stiamo parlando della serie Tv Netflix Into The Night. Il suo successo ha stupito la critica che ha anche apprezzato molto la sua trama. Cosa aspettate allora? Scopriamo insieme tutte le valide ragioni per guardare assolutamente questa serie TV prima che esca la sua seconda stagione.

Into The Night: una serie TV che lascia senza fiato

Immaginate di trovarvi su un aereo di linea, ma a un certo punto, durante il volo, un generale della NATO decide di dirottarlo per scappare verso Ovest. Qual è il pericolo? Il Sole invece di produrre vita ora genera morte e uccide con i suoi raggi tutti gli esseri umani non appena sorge. Questa è Into The Night, una serie TV che lascia senza fiato.

Into The Night è una serie TV thriller apocalittico di fantascienza. Dal primo episodio è capace di tenere incollato lo spettatore che non riesce a placare la voglia di vedere quello successivo. Tutti i protagonisti cercano in qualunque modo di trovare la salvezza e scampare da un sole che ora si è trasformato in omicida.

La sinossi

Un’altra ragione per cui nessuno dovrebbe lasciarsi scappare questa serie TV originale Netflix è la sinossi ufficiale di Into The Night. Gli elementi rivelatori della trama spingono il lettore a voler capire cosa succederà in tutti e 6 gli episodi.

“Quando il sole comincia inspiegabilmente a uccidere tutto ciò che illumina, un gruppo di fortunati passeggeri e membri dell’equipaggio di un volo notturno partito da Bruxelles lotta per la sopravvivenza volando verso ovest con la protezione della notte“.

Seconda stagione in arrivo

Infine, è già stata conferma la seconda stagione. Into The Night 2 è in arrivo e perciò tutti gli abbonati non possono essersi persi la season 1. Credetemi, quando arriverete al finale, non vedrete l’ora che i nuovi episodi del sequel siano disponibili.

Netflix ha da poco pubblicato il teaser ufficiale di Into The Night 2 disponibile già dal 1° luglio sui suoi canali social. Non c’è tempo da perdere se ancora non avete visto la prima stagione.