Wind Tre aggiorna costantemente le sue offerte proponendo ai nuovi ed ex clienti delle incredibili opzioni. La sua attenzione questo mese sembra essere rivolta soprattutto ai clienti Iliad e MVNO, i quali hanno tempo fino alla fine di agosto per procedere con l’attivazione dell’eccezionale offerta Wind Tre GO 101 Star + Easy Pay Digital.

Wind Tre GO 101 Star + Easy Pay Digital: ecco l’offerta da non perdere ad agosto!

L’offerta Wind Tre GO 101 Star + Easy Pay Digital è disponibile per i clienti provenienti da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

Quindi, trasferendo il loro numero a Wind Tre i clienti in questione possono ricevere ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

101 GB di traffico dati per la navigazione

L’offerta prevede un costo di rinnovo di soli 7,99 euro al mese. I nuovi clienti dovranno indicare la modalità di pagamento che desiderano utilizzare per saldare la spesa scegliendo tra le seguenti: carta di credito, conto corrente, carta conto.

L’attivazione della tariffa può essere effettuata online. I clienti interessanti possono accedere alla pagina ufficiale e seguire le indicazioni fornite per portare a termine l’acquisto nella maniera corretta. Completando l’acquisto sarà possibile ottenere la nuova SIM. Quest’ultima sarà disponibile a un costo di soli 10,00 euro. Alla spesa prevista per la SIM sarà necessario aggiungere soltanto 7,99 euro, cioè la spesa necessaria per affrontare il primo rinnovo anticipato della tariffa.