Iliad, il gestore francese low cost, è il rivale prediletto di buona parte degli operatori di telefonia, i quali lanciano tariffe particolarmente convenienti proprio allo scopo di convincere i suoi clienti a procedere con il trasferimento del numero. WindTre quest’estate rivolge ai clienti Iliad ben tre nuove offerte appartenenti al pacchetto WindTre GO.

Le opzioni disponibili sono: la WindTre GO 50 Star + Digital Limited Edition con Easy Pay; la WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital; e la WindTre GO 100 Special + Limited Edition.

WindTre GO: ecco le offerte per i clienti Iliad e MVNO!

Le offerte operator attack del gestore WindTre sono disponibili a partire da soli 7,99 euro al mese e permettono di ricevere fino a 101 GB di traffico dati. A ricevere l’opportunità di richiederne l’attivazione sono i clienti provenienti da uno dei seguenti gestori:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

Le opzioni più convenienti sono la WindTre GO 50 Star + Digital Limited Edition, che a soli 7,99 euro al mese permette di ricevere minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB di traffico dati. La WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital, che a soli 7,99 euro al mese permette di ricevere minuti illimitati, 200 SMS e 101 GB di traffico dati.

A un costo di 9,99 euro al mese, da saldare tramite credito residuo, è invece disponibile la WindTre GO 100 Special + Digital Limited Edition, che permette di ricevere minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB di traffico dati.