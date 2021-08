La nota azienda automobilistica Honda ha da poco presentato per il mercato cinese il suo nuovo scooter elettrico. Si tratta del nuovo Honda U-be, un mezzo monoposto e caratterizzato da un prezzo a dir poco super economico.

Honda U-be: ufficiale il nuovo scooter elettrico a poco più di 400 euro

L’azienda automobilistica giapponese ha sorpreso tutti con la presentazione ufficiale del suo nuovo scooter elettrico, soprattutto per il prezzo di vendita a cui è proposto. La versione base del nuovo Honda U-be sarà infatti distribuita ad un prezzo al cambio di poco superiore ai 400 euro.

Il nuovo veicolo a due ruote targato Honda si ispira chiaramente al precedente Honda U-GO, ma ne semplifica le linee e la dotazione generale, trattandosi di uno scooter elettrico monoposto super economico. Il vano sottosella ospita questa volta le batterie e, tra le altre cose, troviamo un display LCD per monitorare i settaggi e la velocità, un sistema di illuminazione a LED e una porta di ricarica USB.

Oltre a questo, troviamo ad alimentare lo scooter un motore a magneti da 350W il quale permette di raggiungere una velocità limitata automaticamente a 25 km/h. Dal punto di vista dell’autonomia, invece, saranno disponibili tre versioni con differenti capienze della batteria. Si potrà infatti scegliere tra una capienza di 48V-15Ah, 48V-20Ah e 48V-24Ah e l’autonomia sarà rispettivamente da 55 km, 70 km e 85 km.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo scooter elettrico targato Honda sarà distribuito per il momento in Cina a dei prezzi rispettivamente di circa 406 euro, 452 euro e 491 euro, in base alla versione prescelta.