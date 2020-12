La casa automobilistica spagnola SEAT è molto attenta al settore dell’elettrico ed ha in serbo alcune novità volte a migliorare la mobilità nei centri urbani. In queste ultime ore, in particolare, l’azienda ha comunicato di aver dato il via alla produzione di un nuovo scooter elettrico, ovvero il nuovo SEAT MÓ eScooter 125.

Avviata la produzione del nuovo scooter elettrico di SEAT

Non solo automobili elettrici per SEAT, ma anche scooter. Come già anticipato, infatti, la nota casa automobilistica spagnola ha comunicato di aver avviato la produzione del nuovo SEAT MÓ eScooter 125. Si tratta di uno scooter elettrico appartenente al nuovo marchio Seat MÓ già pensato per facilitare ancor di più la mobilità urbana e comprendente anche altri mezzi come i monopattini.

SEAT ha confermato che il suo arrivo effettivo sul mercato (compreso quello italiano) non tarderà ad arrivare, dato che è previsto attorno al primo trimestre del 2021. Al momento, però, non si conosce ancora il prezzo di vendita, anche se in precedenza si parlava di circa 6000 euro. Dal punto di vista estetico, invece, si sa già che saranno disponibili tre colorazioni opache, ovvero Bianco Ossigeno, Rosso Fuoco e Grigio Alluminio.

Per quanto riguarda lo scooter in sé, il nuovo SEAT MÓ eScooter 125 potrà raggiungere una velocità massima pari a 95 km/h grazie all’energia emessa da un motore con una potenza di 9 kW e 240 Nm di coppia. Per quanto riguarda l’autonomia, è presente una batteria con una capienza di 5,6 kWh che, a detta dell’azienda, dovrebbe garantire una autonomia di circa 125 km. Una caratteristica notevole è poi la possibilità di scollegare l’accumulatore, in modo da poter ricaricare lo scooter comodamente da casa.