Romeo e Giulietta: l'amore è nell'aria, Netflix si colora di rosso con il nuovo film

, ha poi aggiunto: «Il sindacoe la collega alla Culturahanno subito fiutato l’importante occasione per l’immagine della città e, abbisognando lo staff di una location piuttosto ampia e centrale, come assessore al Patrimonio mi sono subito messo al lavoro offrendo come base operativa l’ex sede dell’Ente Nazionale Sordi (presso il Chiostro di Sant’Eufemia, in pieno centro storico) che gli stessi stavano liberando proprio nei giorni scorsi per trasferirsi in, luogo per loro più pratico e economico a livello di affitto».