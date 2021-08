Anche in questa stagione estiva non mancheranno le offerte per la telefonia mobile. I principali operatori hanno messo a disposizione di tutti i nuovi utenti una serie di tariffe molto vantaggiose. TIM, Vodafone, Iliad e WindTre propongono queste tariffe ai nuovi abbinati.

Operatori: ad Agosto le migliori offerte di TIM, Vodafone, Iliad, WindTre

TOM, ad esempio, assicura ai nuovi clienti la tariffa chiamata TIM Gold Pro. I clienti che decidono di sottoscrivere questa tariffa avranno consumi senza limiti per chiamate ed SMS, a cui si aggiungono 70 Giga per la connessione internet. Molto vantaggioso anche il costo di rinnovo pari a soli 7,99 euro al mese.

Non è da meno la tariffa di un altro tra gli operatori più popolari in Italia: Vodafone. Il gestore britannico ha deciso di confermare la sua tariffa Special 100 Giga. In questo caso, gli abbonati riceveranno chiamate senza limiti verso tutti i fissi e mobili, SMS infinti e connessione con 100 Giga per internet. Il costo è di 9,99 euro.

A questi operatori segue la risposta di Iliad. Il provider francese mette a disposizione dei clienti la tariffa Flash 120. I’ll questa circostanza gli abbonati riceveranno consumi no limits per le telefonate, SMS da inviare a chiunque con la presenza di 120 Giga per internet. Per tutti i nuovi utenti, il prezzo mensile è fissato a 9,99 euro.

Tra gli operatori principali, l’ultima ricaricabile da annotare è quella so WindTre Star+. I clienti che scelgono l’operatore arancione riceveranno chiamate illimitate, SMS verso tutti e 70 Giga per internet. Il costo sarà di 7,99 euro al mese.