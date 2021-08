Il nuovo volantino MediaWorld fa sentire la propria voce nel mercato della telefonia italiana, garantendo all’utente la possibilità di accedere a prezzi sempre più economici con i quali è facilissimo pensare di risparmiare.

I prodotti in promozione toccano la maggior parte delle categorie merceologiche, e riescono a garantire l’accesso a enormi occasioni, anche tramite il sito ufficiale. Gli utenti potranno collegarsi semplicemente all’e-commerce di Mediaworld, godendo degli stessi identici prezzi, a patto che però siano disposti a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio (tranne che in rari casi). Al superamento, inoltre, dei 199 euro di spesa, sarà possibile ottenere la rateizzazione senza interessi, chiamata Tasso Zero, con pagamento automatico tramite il conto corrente bancario.

MediaWorld: queste offerte sono incredibili

I prodotti in promozione da MediaWorld sono davvero moltissimi, ma come al solito vogliamo focalizzare la nostra attenzione sul settore della telefonia mobile, in particolar modo sugli smartphone di casa Oppo. Le occasioni da non lasciarsi sfuggire sono sostanzialmente un paio, da un lato troviamo l’Oppo Find X3 Pro, il top di gamma del 2021, caratterizzato da specifiche uniche nel proprio genere, e sopratutto un prezzo abbastanza elevato, pari a 976 euro.

Dall’altro, invece, ecco spuntare l’Oppo Find X3 Neo, il miglior per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo, data la richiesta attuale di soli 662 euro. Naturalmente all’interno del volantino MediaWorld si possono trovare tantissime altre occasioni molto interessanti, per questo motivo consigliamo caldamente di collegarsi al sito ufficiale dell’azienda.