Il nuovo volantino Trony riesce sicuramente a far sentire la propria voce nel mondo della rivendita di elettronica, grazie alla presenza al suo interno di buone riduzioni di prezzo, tutte applicate su prodotti di ottima qualità generale.

La limitazione più grande della campagna corrente, riguarda la disponibilità sul territorio nazionale; è bene ricordare, infatti, che gli acquisti non potranno essere completati sul sito ufficiale o in ogni negozio in Italia. L’unico modo per godere degli stessi prezzi sarà di recarsi personalmente in Toscana, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Lombardia o Affi, entro il 25 agosto (salvo esaurimento anticipato).

Trony: le nuove offerte sono sempre interessanti

I migliori smartphone in promozione da Trony toccano proprio la fascia più alta della telefonia mobile, garantendo a tutti gli effetti l’accesso a Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, in vendita a 1129 euro, come anche Samsung galaxy S21 a 779 euro, Oppo Find X3 Pro, Vivo X60 Pro o Xiaomi Mi 11.

Discorso simile per gli utenti che invece vorranno acquistare un buon prodotto, senza però sforare la quota limite dei 500 euro; in questo caso risultano essere disponibili i vari Xiaomi Redmi Note 10S, Vivo V21, Oppo A94, Motorola E7i Power, Xiaomi Redmi Note 10 Pro o similari.

Le migliori occasioni del volantino trony non terminano qui, all’interno della campagna si possono scovare tantissimi altri prodotti, anche legati a categorie merceologiche differenti, ugualmente interessanti e ricchi di prestazioni di altissimo livello.