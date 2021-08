Trony prova in tutti i modi a convincere gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti, mediante il lancio di una campagna promozionale veramente molto speciale, impreziosita da alcune piccole chicche, atte proprio a favorire la compravendita degli ultimi top di gamma.

Il volantino che andremo a descrivere nell’articolo, non è attivo ovunque in Italia, ma solo nei negozi dislocati nelle regioni Trentino-Alto Adige, Piemonte e Toscana (oltre alla cittadina di Affi), con acquisti effettuati entro e non oltre il 25 agosto 2021, ovviamente non sul sito ufficiale o da altre parti. Tutti i prodotti, salvo indicazioni differenti, sono da considerarsi in vendita nella variante no brand, con annessa la solita garanzia della durata di 24 mesi.

Trony: questi sconti sono veramente assurdi

Spendere poco, o meglio raggiungere un buon rapporto qualità/prezzo, è possibile con Trony, grazie sopratutto alla presenza di innumerevoli smartphone in vendita a meno di 500 euro. Tra questi spiccano chiaramente Vivo V21, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Xiaomi Redmi Note 10S, Motorola E7i Power, Oppo A94 o similari, tutti distribuiti in versione no brand con garanzia di 24 mesi.

Volendo invece godere di prestazioni ancora migliori, quindi di veri e propri top di gamma assoluti, il consiglio è di puntare dritti verso smartphone più performanti, del calibro di Vivo X60 pro, Xiaomi Mi 11, Oppo Find X3 Pro, samsung galaxy S21 Ultra o anche Galaxy S21, con prezzi che partono da circa 600 euro, per arrivare ad un massimo di 1129 euro.