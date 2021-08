Le occasioni del volantino Bennet sono davvero infinite, gli utenti hanno la possibilità di godere di alcuni dei migliori prezzi in circolazione, riuscendo nel contempo ad accedere a prodotti di ottima qualità generale, tutti disponibili senza limitazioni o vincoli particolari.

Come al solito, da Bennet i prezzi sono validi solo ed esclusivamente nei punti vendita fisici sul territorio nazionale, non online, con scorte teoricamente in grado di soddisfare le esigenze di tutti i consumatori. I prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, ed in versione completamente no brand, quindi con aggiornamenti periodicamente (e più rapidamente) rilasciati dai produttori stessi, non gli operatori telefonici.

Bennet: il volantino ha in serbo tantissime sorprese

Il volantino Bennet ha in serbo per gli utenti tantissime sorprese, a partire dalla possibilità di mettere le mani sull’Apple iPhone 11, uno smartphone unico nel proprio genere, sebbene non sia di primissimo pelo, ancora caratterizzato da specifiche tecniche di alto livello. Il prezzo attuale è complessivamente accettabile, sarà infatti possibile pensare di spendere soli 499 euro, per la variante completamente sbrandizzata, e con 128GB di memoria interna.

Gli utenti che invece vorranno spendere molto meno, potranno scegliere di acquistare Samsung Galaxy A02 e Xiaomi Redmi Note 9, entrambi in vendita a prezzi che non vanno oltre i 159 euro di spesa effettivi.

Ogni altro dettaglio in merito al volantino Bennet è riassunto nelle pagine che abbiamo deciso di inserire come galleria fotografica.