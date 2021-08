Il nuovo volantino Euronics raccoglie offerte veramente incredibili con le quali è possibile confrontarsi, nella speranza di riuscire a ridurre al massimo la spesa, sull’acquisto di smartphone relativamente recenti e dotati di ottime prestazioni generali.

La campagna promozionale descritta nell’articolo è da considerarsi valida fino al 25 agosto, senza limitazioni in termini di scorte disponibili, ma non per quanto riguarda la diffusione sul territorio. Gli unici utenti che ne potranno effettivamente usufruire, saranno i disposti a recarsi fisicamente presso i negozi del socio Euronics Nova, entro la data di scadenza indicata sopra.

Euronics: le offerte sono veramente spettacolari

Le occasioni a disposizione di Euronics sono veramente incredibili, infatti tutti i consumatori hanno la possibilità di accedere a prodotti dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, pagandoli meno di 500 euro. Il migliore, tra quelli disponibili, è chiaramente il Samsung Galaxy S20 FE, la versione tanto richiesta dalla community, rappresentante il più classico Samsung Galaxy S20, ma con processore Qualcomm Snapdragon, oggi disponibile all’acquisto a 499 euro.

Le altre proposte del volantino rientrano in cifre inferiore rispetto alla suddetta, e toccano prodotti del calibro di Samsung Galaxy A22, Galaxy A12, Galaxy A52, Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Xiaomi Redmi Note 9T o Mi 11 Lite, tutti distribuiti con garanzia legale della durata di 24 mesi, ed ovviamente in versione completamente sbrandizzata.

La campagna promozionale di Euronics tocca anche altre categorie merceologiche ugualmente interessanti, nel caso in cui foste interessati a scoprirla, aprite quanto prima il volantino sottostante.