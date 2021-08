Esselunga chiude la porta in faccia alle dirette concorrenti del mercato italiano, con una campagna promozionale davvero unica nel proprio genere, e con la quale tutti gli utenti hanno la possibilità di mettere le mani su un prodotto Apple, ad un prezzo complessivamente accessibile.

Il volantino corrente, lo ricordiamo, risulta essere disponibile solo ed esclusivamente presso i punti vendita fisici sparsi per il territorio nazionale, senza possibilità di accesso tramite il sito ufficiale dell’azienda. L’altro limite riguarda il numero di scorte distribuite, ricordiamo infatti che sono ridotte e non vengono rifornite in corso d’opera, di conseguenza si raccomanda una rapida decisione, onde evitare di restarne tagliati definitivamente fuori.

Esselunga: questi sconti sono veramente assurdi

Gli sconti del volantino Esselunga, per quanto riguarda la tecnologia, fanno tutti affidamento sull’Apple iPhone 11, uno smartphone incredibile, disponibile sul mercato da ormai più di un anno, il cui prezzo di vendita si aggira attorno ai 595 euro. Consapevoli che non sia l’ultima generazione attualmente in vendita, riteniamo il risparmio notevole, soprattutto per la qualità generale del prodotto stesso.

Nel caso in cui non conosceste la scheda tecnica, ricordiamo essere uno smartphone con display OLED da 6,1 pollici, processore A13 Bionic, 4GB di RAM, sblocco del viso 3D e batteria da 3110mAh, affiancato da 2 sensori da 12 megapixel nella parte posteriore.

Il prezzo è da considerarsi valido sino alla scadenza della campagna, a meno che le scorte non si esauriscano in anticipo.