Coop e Ipercoop stanno facendo di tutto per attirare l’attenzione dei consumatori italiani, in questo periodo hanno deciso di lanciare una campagna promozionale con buoni prezzi, anche se mirati quasi esclusivamente su prodotti di bassa qualità generale.

Il volantino attuale, lo ricordiamo, risulta essere disponibile solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita in Italia, non è possibile godere degli stessi identici sconti online sul sito o comunque da altre parti. I prodotti sono tutti commercializzati in versione no brand, e con annessa la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale dovrà sempre essere esercitata presso le medesime location in cui è stato completato l’acqusito.

Coop e Ipercoop: queste offerte sono assurde

Il prodotto su cui si fonda l’intero volantino di Coop e Ipercoop è il Samsung Galaxy A12, un dispositivo complessivamente interessante, a patto che siate alla ricerca di un modello estremamente economico, dato il prezzo finale di soli 149 euro.

Scorrendo le specifiche tecniche notiamo prestazioni in linea con la spesa, dispone infatti di un ampio display da 6.5 pollici, 4GB di RAM, 4 fotocamere nella parte posteriore, una fotocamera frontale da 8 megapixel, una batteria da 5000mAh, 64GB di memoria interna ed un processore octa-core, oltre a naturalmente il sistema operativo Android 10.

Il volantino, almeno per quanto riguarda la parte relativa alla tecnologia, lo abbiamo riassunto per comodità direttamente qui sotto, se volete conoscerlo da vicino consigliamo l’apertura dell’immagine e la visualizzazione in alta definizione, ricordando che sarà necessario recarsi personalmente in negozio per completare l’acquisto.