Il noto operatore telefonico rosso ha da poco lanciato una nuova promozione per tutti gli amanti del brand cinese Xiaomi. A partire dallo scorso 11 agosto 2021, infatti, Vodafone sta proponendo la promo denominata Xiaomi Days che permette di acquistare numerosi smartphone dell’azienda ad un prezzo decisamente scontato.

Xiaomi Days: tanti smartphone dell’azienda ad un prezzo scontato con Vodafone

Non solo offerte di telefonia mobile per il noto operatore telefonico rosso. Come già accennato, Vodafone ha infatti lanciato da pochi giorni la promozione denominata Xiaomi Days. Nello specifico, si tratta di una promo molto interessante e che permette di acquistare numerosi smartphone del produttore cinese in un’unica soluzione e con un super sconto. La promo in questione, salvo eventuali proroghe, sarà valida fino al prossimo 31 agosto 2021 e solo presso i negozi fisici aderenti dell’operatore telefonico.

Tra gli smartphone che sarà possibile acquistare, ci sono molti device appartenenti alla famiglia Redmi. Segnaliamo in primis Xiaomi Redmi Note 10 5G disponibile ad un prezzo scontato di 219,99 euro, Xiaomi Redmi Note 10S proposto ad un prezzo di 229,99 euro, Xiaomi Redmi 9T ad un prezzo di 159,99 euro e Xiaomi Redmi Note 9AT ad un prezzo di 89,99 euro.

Oltre a questi device, sarà inoltre possibile acquistare ad un prezzo scontato anche Xiaomi Mi 11 Lite 5G a 369,99 euro e Xiaomi Mi 11i 5G a 569,99 euro. Si tratta di sconti piuttosto interessanti, che variano dai 30 agli 80 euro circa. L’operatore telefonico Vodafone, qualora i clienti lo desiderassero, permette di pagare questi smartphone anche a rate (solitamente 30 o 24 rate mensili) più un piccolo anticipo.