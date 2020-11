Nelle scorse settimane erano trapelati numerosi rumors riguardanti un nuovo gruppo di smartphone a marchio Redmi. Ora il noto produttore cinese Xiaomi ha finalmente presentato questi device, ovvero la nuova serie di Redmi Note 9 dotati questa volta del supporto alla connettività 5G.

Redmi Note 9 5G: ecco i nuovi smartphone del produttore cinese

Il 2020 è stato sicuramente l’anno in cui abbiamo visto numerosi smartphone dotati del supporto al 5G e non potevano mancare anche i dispositivi a marchio Redmi. Il primo device ad essere stato annunciato è il Redmi Note 9 Pro 5G. Quest’ultimo ha come processore il nuovo SoC Snapdragon 750G di casa Qualcomm ed è equipaggiato con il modem Snapdragon X52. Lato connettività, sono inoltre presenti il chip NFC, il sensore IR a infrarossi, il jack audio e non manca nemmeno l’audio stereo. Il design è invece affidato a un display forato LCD con refresh rate a 120Hz e a quattro fotocamere con un sensore primario da 108 megapixel. Questo device sarà disponibile all’acquisto in Cina ad un prezzo di partenza di circa 200 euro.

L’azienda ha poi presentato il nuovo Redmi Note 9 5G. Quest’ultimo è equipaggiato dal SoC MediaTek Dimensity 800U e dispone anch’esso del supporto alle nuove reti di quinta generazione. Sul fronte troviamo anche qui un display LCD, ma sul retro questa volta abbiamo tre fotocamere posteriori con un sensore primario da 48 megapixel. Il prezzo di partenza di questo device è di circa 165 euro.

L’azienda ha infine chiuso con un altro device, cioè il Redmi Note 9 4G. Quest’ultimo ha un design più anacronistico con un display con notch a goccia centrale e tre fotocamere posteriori a semaforo. Il processore è il SoC Snapdragon 662 ed è inoltre presente una batteria da 6000 mAh. Il suo prezzo di partenza è di circa 127 euro.