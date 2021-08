La connessione 4G attualmente potrebbe essere un vero e proprio rischio per tutti. Infatti, quello di cui vogliamo parlarvi oggi è concernente una falla molto pericolosa nella sua sicurezza che mette dinnanzi ad un serio rischio tutti gli utenti che la utilizzano quotidianamente.

La scoperta è avvenuta qualche tempo fa e ci sono due motivi in particolare per cui è molto ma molto importante: il primo motivo è quello che riguarda il fatto che il 4G è la rete più utilizzata al momento e lo sarà anche dopo. Questo perché il lancio è avvenuto comunque da poco. Il secondo motivo è che il 5G sta tardando di molto ad arrivare.

Oltre a ciò, come detto prima, stiamo comunque parlando della rete più utilizzata in assoluto e questo non aiuta. Dunque, il 4G ancora oggi è molto utilizzato anche se c’è la presenza di questa falla pericolosa. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Falla 4G: i problemi esistenti attualmente

La falla riguarda principalmente le comunicazioni tra host e provider. Mentre avviene questo processo tutti hanno l’opportunità di entrare nella comunicazione e istituire una connessione internet fittizia. Mediante questo trucco non sarà molto difficile per i truffatori tenere traccia di tutti i dati che entrano ed escono.

La cosa peggiore che può capitare è che il malintenzionato riesca ad entrare in possesso dei dati sensibili e più importanti dell’utente. Così facendo potrebbe accedere facilmente al suo conto corrente.

Andiamo a concludere dicendo che è quasi inevitabile che queste informazioni vadano a finire in mani non sicure e che possano essere usate contro di noi. La soluzione sarebbe l’approdo definitivo del 5G che, attualmente, non c’è.