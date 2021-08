Il volantino Carrefour dei giorni centrali del mese di Agosto, è davvero ricco di soluzioni e di prodotti sempre più economici, per mezzo dei quali gli utenti riescono a godere di buone prestazioni generali, senza mai dover spendere cifre particolarmente elevate.

Il risparmio parte dalla disponibilità esclusiva nei punti vendita, ciò sta a significare che sarete costretti a recarvi personalmente in negozio per avere l’opportunità di godere degli sconti, non sarà possibile affidarsi al sito ufficiale dell’azienda. Ad ogni modo tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, e nel caso degli smartphone, in versione totalmente sbrandizzata.

Carrefour: questi sono i nuovi sconti del periodo

I prodotti in promozione da Carrefour soddisfano pienamente le esigenze della maggior parte degli utenti, da coloro che vorrebbero acquistare un top di gamma, quale può essere l’Apple iPhone 12, disponibile a 769 euro nella variante da 64GB di memoria interna.

Per scendere poi verso modelli decisamente più economici, con prezzi inferiori ai 400 euro, perfettamente rappresentati da Oppo A94, Samsung Galaxy A52, Alcatel 3X 2020, Motorola Moto G30 o Xiaomi Redmi Note 10.

Sempre all’interno del medesimo volantino si trovano sconti molto interessanti applicati sui televisori di ultima generazione, con prezzi che oscillano tra 199 e 649 euro, per finire poi con una buona dotazione di elettrodomestici (grandi e piccoli) per rinnovare la vostra abitazione.

Tutti i dettagli del volantino carrefour sono raccolti nelle pagine che abbiamo integrato per voi direttamente nel nostro articolo.