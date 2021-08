Carrefour cerca di convincere più utenti possibili all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale, proponendo al pubblico una miriade di offerte molto speciali, condite da prezzi bassi e veramente economici, i quali permettono ugualmente di acquistare i top di gamma del momento.

La campagna promozionale, lo ricordiamo, risulta essere attiva solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita in Italia, non è possibile accedervi tramite il sito ufficiale, o comunque altre location sparse per il territorio. Ogni singolo prodotto è commercializzato con garanzia legale della durata di 2 anni dalla data d’acquisto, con l’aggiunta dell’essere completamente sbrandizzati, ovvero gli aggiornamenti sono rilasciati direttamente dai produttori, non dagli operatori telefonici. Il Tasso Zero, invece, è il filo conduttore della campagna, con possibilità di rateizzare il pagamento superiore ai 199 euro di spesa effettivi.

Carrefour: tante occasioni per tutti i gusti

Il prodotto su cui si basa quasi completamente il volantino Carrefour è l’Apple iPhone 12, uno smartphone unico nel proprio genere, caratterizzato da specifiche incredibili, ed oggi finalmente disponibile ad un prezzo ragionevole. La variante da 64GB di memoria interna potrà essere acquistata a 769 euro.

Sempre all’interno della medesima campagna promozionale sono disponibili anche soluzioni più economiche altrettanto interessanti, le quali toccano Xiaomi Redmi Note 10, Motorola Moto G30, Samsung Galaxy A52, Alcatel 3X 2020 e Oppo A94, tutti disponibili a meno di 400 euro.

Il volantino non si ferma qui, se stavate pensando di cambiare televisore, sappiate che potrete trovare ottime occasioni nelle pagine inserite qui sotto.