Continuano ad avanzare le criptovalute nonostante non abbiamo alcuna forma di regolamentazione fiscale. Il loro successo, come quello di Bitcoin, è palese. Basti pensare che 46 milioni di americani possiedono almeno una quota della regina delle criptovalute. Ma ora possiamo veramente dire: “Chi l’avrebbe mai detto!”. Entro fine anno in una famosa catena di cinema potremo pagare in bitcoin. Un grande passo in avanti per la crypto! Scopriamo insieme tutti i dettagli.

AMC Entertainment accetterà pagamenti in Bitcoin

Ebbene sì, l’azienda che detiene la più grande catena al mondo di cinema, AMC Entertainment, si sta preparando, entro fine anno, ad accettare pagamenti in bitcoin. Una notizia che non è passata di certo inosservata nel mondo delle criptovalute, degli investitori e, soprattutto, di chi ama utilizzarle per gli acquisti.

"AMC is hereby formally announcing on this call that by year’s end we will have the information technology systems in place to accept #bitcoin," AMC's CEO said. https://t.co/vVyx66OSSM — Bitcoin News (@BTCTN) August 10, 2021

A rivelare questo scoop è stato proprio il CEO di AMC Entertainment, Adam Aron, in occasione di una teleconferenza. Aron ha confermato che entro fine anno non solo la catena accetterà bitcoin per l’acquisto dei biglietti online, ma anche per le concessioni.

Ovviamente una notizia del genere non può che far bene a Bitcoin e alle crypto che sono strettamente dipendenti ai suoi “umori” finanziari. Tra l’altro si aggiunge a un periodo già felice per le criptovalute che arrivano da due mesi in pesante trend negativo.

Inoltre, Aron ha confidato che anche i nuovi investitori di AMC Entertainment sono davvero felici per questo passo in avanti verso le criptovalute e, soprattutto, Bitcoin. Ad ogni modo non sappiamo ancora come i clienti potranno acquistare i biglietti con questa moneta digitale e né tanto meno i dettagli sulle transazioni.

Tra l’altro, notizia nella notizia, AMC Entertainment non solo accetterà i bitcoin, ma si aprirà anche alle forme di pagamento come Google Pay e Apple Pay. Una svolta hi-tech oseremmo dire per questo colosso dell’intrattenimento su poltrona!

AMC announced on Monday that by year end we will have the technology in place to use Apple Pay and Google Pay in our online ticketing, and in a breakthrough, we also expect by year end to accept payment online in Bitcoin. That’s a historic step for AMC. — Adam Aron (@CEOAdam) August 11, 2021

Ricordiamo inoltre che da poco si è appreso come il rendimento di Bitcoin sia migliore rispetto alle classiche azioni. Quindi, se l’idea è quella di investire nella crypto questo sembra essere il momento migliore.