I nuovi sconti attivati da Bennet nei propri negozi, racchiudono l’essenza del periodo, ovvero la ricerca delle migliori occasioni, in termini di rapporto qualità/prezzo, anche sull’acquisto di smartphone di fascia alta, quindi veri e propri top di gamma.

La disponibilità sul territorio del volantino corrente è ampissima, basti pensare che gli acquisti possono essere completati ovunque in Italia, per comprendere le enormi possibilità messe sul piatto dall’azienda. L’unico limite riguarda l’accessibilità tramite il sito ufficiale, non sarà possibile fruirne online. Ogni singolo prodotto elencato nell’articolo, e presente nella campagna, è da considerarsi in vendita con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Bennet: le offerte sono veramente incredibili

La campagna promozionale attuale è impreziosita da un vero e proprio top di gamma, in tutti i negozi è infatti possibile acquistare l’ottimo Apple iPhone 11, dietro il pagamento di una cifra di tutto rispetto, basteranno 499 euro per la variante no brand con 128GB di memoria interna. Non sarà l’ultima generazione, tuttavia è ancora prestante e di qualità decisamente superiore ad altri prodotti della stessa fascia di prezzo.

Gli utenti che invece saranno disposti ad investire cifre più ridotte, potranno comunque fare affidamento sui buonissimi Samsung Galaxy A02 e Xiaomi Redmi Note 9, entrambi disponibili all’acquisto dietro il pagamento di una cifra che non supera i 159 euro.

Tutte le altre proposte del volantino Bennet sono raccolte per comodità nelle pagine che potete trovare nel nostro articolo, e con le quali godere di ottime riduzioni di prezzo.