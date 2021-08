TIM non si tira indietro nella campagna promozione dell’estate per la telefonia mobile. Il gestore vuole competere ad armi pari con Vodafone, ma soprattutto con Iliad e le sue tariffe a costi bassi. Per le settimane Agosto, gli utenti che desiderano cambiare il loro operatore possono scegliere la TIM Wonder.

TIM, ad Agosto arrivano le Wonder contro Iliad

Questa particolare tariffa è garantita da TIM a tutti gli abbonati che vogliono effettuare la portabilità del numero da altro operatore. Almeno allo stato attuale, le tariffe Wonder non sono assicurate a tutti gli abbonati che hanno una una SIM già attiva con l’operatore italiano.

La TIM Wonder si presenta in una duplice versione per tutti i nuovi abbonati. Nella prima versione, i clienti riceveranno chiamate no limits verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica con 70 Giga per la connessione internet. Previsto un prezzo di rinnovo base pari a 9,99 euro ogni trenta giorni.

Nella sua seconda versione la TIM Wonder ha sempre un prezzo mensile di 9,99 euro. Leggermente più sottili le soglie di consumo per i clienti con telefonate e SMS illimitati verso tutti e 50 Giga per navigare in rete con linee 4G.

In scia anche all’operato di altri gestori, TIM garantisce a tutti i nuovi utenti una novità non da poco. Almeno durante il primo semestre, ci saranno costi bloccati senza la possibilità di rimodulazioni. Tutti gli interessati possono recarsi in uno degli store ufficiali di TIM per chiedere l’attivazione della ricaricabile ed il conseguente rilascio della SIM card.