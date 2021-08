Wind-Tre, utenti nel panico per diverse ore: si sono registrati diversi disservizi in tutta la scena nazionale, secondo alcuni commenti il problema sarebbe stato risolto dopo diverse ore dai tecnici della societa’.

In questa settimana si sono registrati diversi problemi che hanno riguardato forti disservizi in tutta l’Italia, come registrato anche sul sito di downdetector. Il problema sembra aver coinvolto tutti gli utenti che possiedono una SIM Wind Tre e che quindi hanno attivo una rete mobile per la connessione internet e le chiamate nazionali. Secondo quanto dichiarato e dai riscontri degli utenti che hanno commentato su downdetector, il servizio sembra essere stato ripristinato dopo poche ore.

Il problema sembra essersi presentato di notte, esattamente verso le 3 ( e verso le prime luci del mattino per alcuni utenti). Il disservizio principale riscontrato riguarda il malfunzionamento delle chiamate e degli SMS, seguito da una repentina disconnessione della rete 4G e 3G.

Cosa e’ successo

In questi casi ovviamente, e’ difficile accorgersene considerando l’ora in cui e’ avvenuto il guasto, ma molte persone che in quel momento stavano lavorando si sono accorte del disagio e lo hanno fatto subito presente alla societa’, che si e’ attivata in poco tempo. Molti sospettano che potrebbe essersi trattato di un riavvio generale, magari qualche aggiornamento o un semplice guasto che ha provocato questa reazione a catena tra tutti i ripetitori nazionali.

Le zone colpite al momento riguardano sopratutto quello del centro-Nord, e molti parlando anche della Valtellina, zona che spesso viene considerata a parte e che possiede un basso tasso di errori e guasti.

Al momento comunque non sono segnalati malfunzionamenti di rete, tutto e’ nella norma e anche gli utenti segnalano un corretto uso dei servizi come segreteria, servizio assistenza e qualita‘ della rete in generale.