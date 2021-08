I nuovi clienti Wind Tre con attiva una linea di rete fissa con Super Fibra hanno ancora a disposizione la straordinaria offerta Unlimited Special 5G con Giga illimitati per la navigazione.

L’offerta si distingue dalla All Inclusive Unlimited 5G riservata indistintamente a tutti i nuovi clienti per via del costo particolarmente conveniente. Infatti, i clienti che hanno la possibilità di attivare la Unlimited Special 5G, andando incontro a un costo di rinnovo di soli 9,99 euro al mese, ricevono:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

Giga illimitati alla massima velocità disponibile

Wind Tre Unlimited Special 5G: come attivare l’offerta con Giga illimitati!

L’attivazione dell’offerta Wind Tre Unlimited Special 5G può essere effettuata da tutti i già clienti di rete fissa con attiva Super Fibra, i quali procedendo con il trasferimento del numero dal loro operatore hanno la possibilità di acquistare una SIM Wind Tre.

La SIM potrà essere acquistata telefonicamente contattando l’operatore tramite il numero indicato 800 996 464 o rilasciando il recapito al quale si desidera essere richiamati. In questo caso la SIM sarà spedita gratuitamente da Wind Tre. E’ possibile, inoltre, recarsi in uno dei punti vendita Wind Tre e procedere in sede con l’acquisto e l’attivazione della tariffa Unlimited. In qualunque caso non sarà previsto alcun costo di attivazione ma sarà necessario affrontare la spesa necessaria per la SIM, pari a soli 10,00 euro, salvo promozioni.

In seguito sarà sufficiente andare incontro alla spesa prevista per il rinnovo della tariffa, la quale dovrà essere affrontata tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.