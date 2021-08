Imou Bullet 2E è un’ottima videocamera di sorveglianza che abbiamo avuto l’onore ed il piacere di testare nel corso di queste afose settimane estive. Grazie all’estrema semplicità d’uso ed alla duttilità del dispositivo siamo riusciti a mettere in sicurezza la nostra villa e, al tempo stesso, non abbiamo perso la testa nell’installazione e nella configurazione. Scopriamo, dunque, insieme questa Imou Bullet 2E più nel dettaglio.

Imou Bullet 2E, confezione di vendita

La confezione di vendita di questa Imou Bullet 2E propone, oltre alla videocamera, delle comode viti per l’aggancio al muro, il manuale d’uso (anche in italiano), il caricatore a muro e degli stickers per una facile applicazione sulla parete. Il packaging, inoltre, è molto curato e colorato.

1 su 9

Funzionalità smart e qualità del sensore

Una delle cose che ci ha stupito maggiormente fin da subito è stata l’elevata facilità di installazione del dispositivo e la sua semplicissima prima configurazione. A differenza di altri marchi della concorrenza, infatti, è stato estremamente semplice completare la prima configurazione ed iniziare subito a riprendere il nostro cortile. Basterà, dunque, seguire le istruzioni mostrate a video per ultimare il processo, tenendo solamente a mente che, così come accade per i dispositivi di questo genere, l’unica rete WiFi supporta sarà quella 2.4 GHz. Nel caso, si consiglia di disconnettere il proprio smartphone dalla rete 5 GHz del proprio modem e di collegare temporaneamente entrambi i device alla rete 2.4 GHz.

Per il resto, una volta configurata la nostra Imou Bullet 2E sarà sin da subito possibile iniziare a riprendere, fotografare e naturalmente registrare (anche con audio registrato dal microfono incorporato) la nostra scena. Interessanti alcune funzionalità smart, quali il rilevamento intelligente di umani (utile per iniziare a registrare in caso di furti nella propria abitazione), la registrazione programmata ad un dato orario e la presenza di una luce LED attivabile alla rilevazione del movimento.

Segnaliamo, in aggiunta, che in fase di prima configurazione, o anche successivamente, sarà possibile attivare (gratuitamente per i primi 7 giorni) un piano cloud al costo di 69,99 euro l’anno o 6,99 euro al mese. In ogni caso, l’attivazione non è obbligatoria e sarà possibile utilizzare la camera anche in assenza dell’abbonamento. In particolare, in caso di cloud attivo sarà possibile beneficiare di una registrazione sempre salvata su server remoti, in maniera tale da prevenire eventuali manomissioni di malintenzionati. In caso contrario, Imou Bullet 2E è dotata di un comodo ingresso micro-sd, grazie al quale registrare localmente le nostre riprese.

1 su 17

Venendo, infine, alla qualità del sensore, ricordiamo che trattasi di un modulo singolo Full HD 1080p con microfono incorporato. La qualità è davvero eccellente, sia in HD che in SD (vi è la possibilità di switchare all’interno dell’app per ridurre la banda di rete utilizzata e la memoria occupata sulla micro-sd). Super interessante anche la possibilità di registrare in notturna grazie alla presenza deli infrarossi intelligenti, in grado cioè di rilevare autonomamente quando più idoneo attivare gli stessi o meno.

App, Google Home e Alexa

Una cosa da non sottovalutare assolutamente, nel caso in cui siate intenzionati all’acquisto, è che l’app Android ed iOS attraverso cui gestire il dispositivo funziona alla perfezione. Traduzioni in-app perfette, assenza di bug e perfetta sintonia con il nostro smartphone in qualsiasi circostanza.

Oltre all’app ed al firmware sempre aggiornati, infine, sarà possibile usufruire anche di un’eccellente integrazione con Amazon Alexa e Google Home, grazie alla quale sarà possibile attivare/disattivare la registrazione, il LED di stato, ecc.

La prima configurazione con i due assistenti digitali è un pochino macchinosa, ma non per questo difficile. Di seguito, per semplicità, vi proponiamo l’elenco dei passaggi da seguire.

1 su 3

Se utilizzate Amazon Alexa, sarà sufficiente:

Aggiungere la nostra camera all’app Imou;

Dall’app Alexa per smartphone, cliccare su Skill e giochi, cercare “Imou” e abilitare la skill;

Fare il login all’interno della skill;

Controllare vocalmente il dispositivo.

In caso di Google Home il procedimento è più o meno simile:

Aggiungere la nostra camera all’app Imou;

Aprire Google Home app e cliccare su aggiungi dispositivo;

Selezionare la cam Imou e successivamente fare il login in app;

Cliccare sull’icona dell’app all’interno di Google Home per visualizzare le possibili azioni e comandi.

Altre specifiche e conclusioni

Per concludere, ricordiamo che Imou Bullet 2E è dotata di impermeabilità IP67, che la rende perfetta per l’outdoor (giardini, terrazzi o balconi). Ciò significa che la videocamera è resistente ad acqua (ad esempio pioggia battente) e polvere (perfetto per un utilizzo esterno, quindi). Il prezzo è di sicuro uno dei migliori del suo genere: circa 59 euro su Amazon per portarsi a casa un autentico gioiellino, con un’app perfetta ed un design qualitativo e ricercato! Se siete alla ricerca di una camera di videosorveglianza economica, ma al tempo stesso pratica e solida, questa Imou Bullet 2E fa sicuramente al caso vostro.

Con il nostro codice TECDROID20 su Amazon potrete beneficiare di un’ulteriore 20% di sconto!