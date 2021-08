La casa automobilistica Hyundai ha da poco presentato ufficialmente anche per il mercato italiano la versione Plug-in Hybrid del suo SUV Hyundai Santa Fe. Questa vettura, in particolare, è in grado di avere una autonomia su strada di 58 km in modalità full electric. Vediamo nel dettaglio le sue caratteristiche principali.

Hyundai Santa Fe: arriva ufficialmente anche in Italia la versione Plug-in Hybrid

Un nuovo veicolo si è aggiunto alla vasta famiglia con tecnologia Plug-in Hybrid del noto marchio Hyundai. La nuova Hyundai Santa Fe, dal punto di vista estetico e di design, riprende le linee e le scelte presenti sul modello standard. Troviamo infatti grandi dimensioni con ben 7 posti disponibili all’interno.

L’allestimento disponibile è denominato XClass ed include diverse caratteristiche, come i cerchi in lega da 19 pollici, I fari Full LED e gli interni rivestiti in pelle. All’interno della vettura non manca poi la tecnologia, come il sistema di infotainment Bluelink con schermo da 10.25 pollici e la strumentazione digitale con schermo da 12.3 pollici.

Dal punto di vista prestazionale, invece, sotto al cofano del nuovo veicolo a marchio Hyundai troviamo un motore T-GDi Smartstream da 1,6 litri accoppiato ad un motore elettrico, i quali garantiscono una potenza complessiva di 265 CV con 350 nm di coppia. Troviamo inoltre una batteria con una capienza di 13,8 kWh che, come già detto in precedenza, permette al veicolo di avere un’autonomia su strada in modalità full electric pari a 58 km. Oltre a questo, non manca la presenza della trazione integrale con la tecnologia 4WD HTRAC di Hyundai

Vi ricordiamo che la nuova Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid sarà disponibile all’acquisto in Italia ad un prezzo di 52.000 euro.