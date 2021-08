Carrefour mette letteralmente le ali agli sconti, i prezzi appaiono essere sempre più bassi ed economici, in modo da facilitare la vita agli utenti che vogliono cercare di acquistare un prodotto di alta qualità, senza spendere cifre troppo elevat.e

Il risparmio è dietro l’angolo per tutti, data la disponibilità della campagna stessa sull’intero territorio italiano, senza distinzioni o limitazioni territoriali di alcun tipo. Gli acquisti possono essere completati dove si vuole, ma non sul sito ufficiale di Carrefour; al superamento dei 199 euro di spesa, inoltre, è prevista la possibilità di richiedere la rateizzazione senza interessi, definita anche Tasso Zero, con pagamento automatico dal proprio conto corrente bancario.

Attenzione ai codici sconto Amazon, la spesa è ridotta ai minimi termini per i soli iscritti a questo canale Telegram.

Carrefour: questi sconti sono bellissimi

Il top di gamma che Carrefour ha deciso di inserire nel proprio volantino è l’Apple iPhone 12, il giusto compromesso per garantire al consumatore finale uno smartphone di altissimo livello, senza spendere cifre troppo elevate. Al giorno d’oggi può essere acquistato con un esborso finale di 769 euro, almeno per quanto riguarda la variante da 64GB.

Volendo invece puntare verso soluzioni più economiche, da non trascurare nemmeno la presenza di smartphone in vendita a poco meno di 400 euro, quindi del calibro di Motorola Moto G30, Samsung Galaxy A52, Alcatel 3X 2020, Motorola E7i Power, Xiaomi Redmi Note 10 o Oppo A94.

Tutte le altre proposte del volantino Carrefour sono disponibili nelle pagine della campagna promozionale che potete trovare direttamente nel nostro articolo.