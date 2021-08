Il nuovo volantino Bennet nasconde al proprio interno tantissimi sconti molto speciali con i quali gli utenti si possono confrontare, nell’ottica di cercare di risparmiare il più possibile sull’acquisto di un nuovo smartphone, o prodotto di tecnologia generale.

La campagna promozionale attuale, se interessati, è valida solo ed esclusivamente presso i punti vendita fisici sparsi per il territorio nazionale, non risulta essere possibile pensare di completare l’acquisto, almeno agli stessi prezzi, sul sito ufficiale o da altre parti in Italia. Gli utenti che arriveranno a spendere più di 199 euro, inoltre, potranno richiedere la rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero, con pagamento automatico diretto tramite il conto corrente bancario.

Bennet: questi sconti vi faranno impazzire

I nuovi sconti del volantino Bennet sono davvero interessanti, in quanto coinvolgono uno degli smartphone più richiesti e desiderati del 2021, quale è appunto l’Apple iPhone 11, attualmente acquistabile alla modica cifra di soli 499 euro, per quanto riguarda la variante no brand, con annessa la solita garanzia legale della durata di 24 mesi (da esercitare sempre nei punti vendita d’acquisto).

Non mancano anche soluzioni decisamente più economiche, del calibro di Samsung Galaxy A02 e Xiaomi Redmi Note 9, due ottimi smartphone in vendita a meno di 159 euro, con specifiche tecniche generalmente discrete e di buona qualità generale.

I dettagli della campagna promozionale sono raccolti per voi nelle pagine che potete trovare direttamente nell’articolo, ricordandone la validità esclusiva nei punti vendita.