Huawei è stato uno dei primi produttori cinesi a collaborare con un’azienda automobilistica. La partnership era con Porsche Design e ha portato al lancio di più smartphone Huawei edizione Porsche Design e persino di uno smartwatch Porsche Design Huawei. Tuttavia, questa partnership non si è mai estesa alla sua ex filiale, Honor.

Ora che Honor non è più un’azienda di proprietà di Huawei sembra che Porsche Design e Honor abbiano una partnership. La prova di ciò è una fuga di notizie dalla Cina che ha rivelato che la prossima serie Magic 3 avrà un’edizione Porsche. La fonte delle informazioni è il leaker Weibo Bald Panda, il quale ha elencato tre modelli della serie Magic 3 e le specifiche del modello pro.

Honor Magic 3 arriverà sul mercato in 3 modelli

Secondo Panda, la serie Magic 3 include Magic 3, Magic 3 Pro e Magic 3 Porsche. Sorprendentemente, non si fa menzione del Magic 3 SE e del Magic 3 Pro+ i cui nomi sono stati rivelati in un altro leak il mese scorso. Il Magic 3 Pro, che condivide un design simile a Huawei Mate 40 Pro annunciato lo scorso anno, supporterà la ricarica rapida cablata da 66 W e la ricarica wireless rapida da 50 W.

Avrà lo sblocco facciale 3D, quattro fotocamere posteriori che includono un sensore da 50 MP e tre sensori da 64 MP, un processore Snapdragon 888 Plus ed eseguirà Magic UI 5.0. Sebbene il leaker abbia un buon track record, al momento non abbiamo nessuna conferma ufficiale delle attuali informazioni sui dispositivi. Tuttavia, non dovremo aspettare troppo a lungo perché la serie Magic 3 verrà lanciata tra pochi giorni.