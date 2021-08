Take-Two Interactive sta lavorando a tre ‘progetti non ancora annunciati di titoli precedentemente rilasciati’, ha affermato di recente la società in una presentazione agli investitori. La holding di Rockstar Games, 2K e Private Division ha già tre remake, aggiornamenti o remaster previsti per il rilascio il prossimo anno, ma a quanto pare ce ne sono altri tre ancora da annunciare.

All’inizio di quest’anno, sono circolate voci su un remake di Grand Theft Auto 3, nonché sui suoi spin-off Vice City e San Andreas. Queste voci rimangono prive di fondamento e non confermate. Tuttavia, si adatterebbero alla strategia di remaster di Take-Two, che si basa su remake completi di titoli più vecchi e lievi aggiornamenti a quelli più recenti.

Take-Two ha rilasciato Mafia: Definitive Edition l’anno scorso

Mafia: Definitive Edition dell’anno scorso ne è un ottimo esempio, il quale é stato rilasciato l’anno scorso ed ha riscosso parecchio successo. Potrebbero anche adattarsi alle recenti azioni legali che Take-Two ha lanciato attorno alle mod di Grand Theft Auto 3. Rockstar Games rilascerà Grand Theft Auto V: Expanded and Enhanced per l’ultima generazione di console attualmente sul mercato, così come la versione standalone di Grand Theft Auto Online, l’11 novembre. Il Kerbal Space Program di Private Division uscirà quest’anno anche per le console current-gen.

Take-Two ha avuto un programma di rilascio molto aggressivo negli ultimi anni e ha annunciato l’intenzione di rilasciare 62 giochi entro il 2024. Hanno anche in programma di annunciare un nuovo franchise ‘molto presto’, che alcuni dicono sarà il gioco Marvel X-Com trapelato. Tuttavia, al momento non ci sono molti dettagli ma sappiamo che i fan dello studio non vedono l’ora di scoprire cosa bolle in pentola.