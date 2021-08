Le offerte Carrefour sono veramente assurde, il volantino riesce ancora una volta a dire la sua nel mercato della rivendita di elettronica, sebbene non sia un’azienda nata esclusivamente per questo scopo. I prezzi sono bassi e molto economici, in tal modo tutti avranno la possibilità di accedere ai migliori prodotti in circolazione.

Spendere poco è possibile, grazie anche all’ampia disponibilità sul territorio nazionale; è bene ricordare che la campagna promozionale corrente è attiva solo ed esclusivamente nei punti vendita, non sul sito ufficiale, ma senza differenziazioni in merito alle regioni o alle località in generale. Coloro che spenderanno più di 199 euro, inoltre, potranno fare affidamento sul Tasso Zero, con pagamento rateizzato tramite il proprio conto corrente bancario.

Carrefour: le nuove offerte sono incredibili

Al centro della campagna promozionale di Carrefour troviamo la possibilità di accedere ad alcuni dei migliori dispositivi in commercio, perlopiù appartenenti alla fascia intermedia della telefonia mobile, quindi in vendita a poco meno di 400 euro. Tra questi troviamo sicuramente Motorola E7i Power, Xiaomi Redmi Note 10, Alcatel 3X 2020, Oppo A94, Motorola Moto G30 o anche Samsung Galaxy A52.

Coloro che invece si troveranno disposti a spendere cifre maggiori, e soprattutto vorranno accedere ad uno smartphone Apple, potranno fare affidamento sull’incredibile iPhone 12, oggi in vendita a 769 euro nella sua variante da 64GB di memoria interna (sempre sbrandizzato).

Ogni altra informazione in merito al volantino carrefour odierno la potete trovare nella galleria fotografica sottostante.