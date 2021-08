Trony avvicina gli utenti ai negozi in Italia, con un volantino molto interessante, sebbene purtroppo sia fisicamente limitato ad una ristrettissima cerchia di punti vendita sul territorio. I prezzi sono bassi e sono legati ai migliori smartphone in commercio.

Coloro che avranno l’opportunità di effettuare un acquisto, devono comunque sapere che è possibile affidarsi alla rateizzazione senza interessi, o meglio definita tasso Zero, al superamento dei 199 euro di spesa. L’accesso alla campagna è limitato ai soli negozi fisici dislocati in Sicilia o Calabria, non online o da altre parti in Italia.

Andate subito sul nostro canale Telegram, scoprirete le migliori offerte Amazon e tutti i prezzi più bassi.

Trony: ecco quali sono i nuovi prezzi

Spendere poco con Trony è decisamente più semplice del previsto, anche nel momento in cui si dovessero acquistare gli ultimi smartphone top di gamma. Tra questi spicca chiaramente l’incredibile Samsung Galaxy S21, uno dei modelli più richiesti di tutto il 2021, caratterizzato da specifiche tecniche davvero da urlo, ed un prezzo complessivamente ridotto rispetto al listino, data la richiesta attuale di 879 euro.

Molto interessante è anche la proposta relativa allo Xiaomi Mi 11, uno dei migliori smartphone dell’anno, il cui ottimo rapporto qualità/prezzo ha invogliato tantissimi utenti all’acquisto definitivo. Grazie a Trony, la variante da 128GB di memoria interna potrà essere acquistata con un esborso finale di 799 euro.

Tutte le altre proposte del volantino Trony sono attualmente disponibili senza limitazioni particolari in termini di scorte, per approfondirne la conoscenza, scoprendo anche i singoli prezzi, raccomandiamo la visione delle pagine che abbiamo inserito nell’articolo.