I prezzi attivati da Euronics sono davvero sempre più convenienti, nonché alla portata di tutti quegli utenti che vogliono cercare di spendere poco sull’acquisto della tecnologia, o comunque sui prodotti più in voga nel periodo corrente, siano essi smartphone, o elettrodomestici.

Il volantino Euronics, nostro malgrado, non è disponibile ovunque in Italia, ma risulta essere limitato esclusivamente ad una ristretta cerchia di punti vendita, in particolar modo quelli di proprietà del socio La Via Lattea. Gli utenti che avranno la possibilità di recarsi fisicamente presso gli stessi, potranno anche richiedere la rateizzazione senza interessi, con Tasso Zero al superamento dei 199 euro di spesa.

Scoprite subito quali sono i migliori codici sconto Amazon, iscrivendovi quanto prima al nostro canale Telegram ufficiale.

Euronics: ecco le nuove offerte speciali

Le nuove offerte del volantino Euronics sono alla portata di tutti gli utenti, e prevedono la possibilità di accedere ad alcune delle migliori occasioni legate alla fascia intermedia della telefonia mobile. I prezzi più interessanti non superano i 350 euro, e riguardano i modelli Oppo A54, Vivo Y72, TCL 10SE, Vivo Y70, Oppo A53s, Realme 8 Pro, Motorola Moto E6i, Xiaomi Redmi Note 9, Xiaomi Redmi 9A, Xiaomi Redmi Note 10S, Xiaomi Mi 11 Lite, Oppo A74 e similari.

Tutti coloro che invece vorranno accedere ai top di gamma, potranno fare affidamento sull’ottimo Xiaomi Mi 11i, disponibile a circa 599 euro, oppure sull’Apple iPhone 12 Pro Max, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 1329 euro (irraggiungibile per molti di noi). Gli altri sconti del volantino sono raccolti direttamente nelle pagine che abbiamo inserito qui sotto nell’articolo.