Da Coop e Ipercoop gli utenti possono trovare ciò che a tutti i costi stanno cercando nell’ultimo periodo, in vista dell’ormai imminente cambio generazionale del digitale terreste, con l’arrivo del cosiddetto DVB-T2 a partire dal 2022.

Come ben sapete, il suddetto porterà tante famiglie italiane a cambiare televisore, o comunque ad acquistare un decoder esterno, data l’incompatibilità di vecchi modelli con le frequenze di nuova generazione. Ad oggi esiste un metodo rapidissimo per conoscere la compatibilità, basta accendere il prodotto e recarsi sul canale 100 o 200, se verrà visualizzato un messaggio su sfondo blu, allora non si avranno problemi.

Viceversa sarà necessario acquistare un dispositivo che permetta di accedere al DVB-T2, ma non disperatevi. Lo Stato Italiano ha attivato il bonus dei 50 euro, vi basterà scaricare l’autocertificazione dal sito (nella quale affermate di non avere un ISEE troppo alto) e consegnarla ad un qualsiasi punto vendita, il quale provvederà a scontare di 50 euro lo scontrino finale.

Coop e Ipercoop: il volantino che nessuno si aspettava

Per aiutarvi in un passo molto importante, Coop e Ipercoop hanno lanciato una campagna mirata su un modello scontatissimo, stiamo parlando di un TV LED Seleco da 32 pollici, a tutti gli effetti una smart TV con risoluzione HD, connettività WiFi e possibilità di installare applicazioni, in vendita alla modica cifra di 239 euro.

Di seguito abbiamo inserito la relativa pagina del volantino, se interessati all’acquisto ricordiamo che sarà necessario recarsi personalmente in negozio.