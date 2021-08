Il volantino attivato in questi giorni da Coop e Ipercoop vuole essere quasi una manna dal cielo per tutti gli utenti che al giorno d’oggi stanno cercando un nuovo televisore, in previsione del lancio del digitale terrestre 2.0 sull’intero territorio italiano.

Come ben sapete a partire dal prossimo anno, molti modelli della precedente generazione non saranno più compatibili, obbligando gli utenti ad acquistare un nuovo prodotto o un decoder esterno. Il test di compatibilità è eseguibile facilmente da tutti, basta posizionarsi sul canale 100 o 200 (del televisore da verificare), se verrà visualizzato un messaggio su sfondo blu, non correte alcun pericolo.

In caso contrario corre in vostro aiuto lo Stato Italiano, con il cosiddetto bonus dei 50 euro per l’acquisto di un televisore o di un decoder, erogati immediatamente dal rivenditore (più precisamente applicati con uno sconto sullo scontrino), previa presentazione di una autodichiarazione scaricabile dal sito ufficiale.

Non perdete altro tempo, collegatevi subito a questo canale Telegram per ricevere le offerte Amazon e tutti i codici sconto.

Coop e Ipercoop: tutte le migliori offerte

Il volantino Coop e Ipercoop prova a facilitare il cambio generazionale con un’offerta interessante, in questi giorni è possibile acquistare un TV LED Seleco da 32 pollici, con risoluzione 1366 x 768 pixel, al prezzo di soli 239 euro.

La marca, lo ammettiamo, è completamente sconosciuta, però spendendo così poco, si avrà la possibilità di mettere le mani su una smart TV con connettività WiFi e risoluzione HD, cosa pretendere di più?

L’acquisto sarà effettuabile solo ed esclusivamente presso i punti vendita dell’azienda, non sul sito ufficiale.