Se siete stati degli amanti della serie di film “Karate Kid“, avrete sicuramente sentito parlare anche della serie TV sequel “Cobra Kai“, il contenuto in questione altro non è che il seguito delle vicende successe nella serie di film e rivede le vicende dei due protagonisti principali, Daniel Larusso e Johnny Lawrence ormai adulti e alle prese con i loro rispettivi dojo basati su filosofie diverse.

La serie è un contenuto Netflix molto apprezzato dalla community, essa è infatti arrivata a ben 3 stagioni, che hanno visto colpi di scena oltre che di karate, con ritorni di fiamma inaspettati e addii inattesi, elementi che hanno conquistato il pubblico convincendo la produzione ad andare avanti e a produrre altre stagioni, di cui appunto la terza ultima disponibile.

A quanto pare però anche la quarta non è più solo una mistica possibilità, Netflix ha infatti rilasciato il trailer ufficiale, un breve spezzone che mostra però quando arriverà sugli schermi la season attesa.

Ci sarà da attendere

Il teaser non lascia trapelare molto per la verità, lascia intendere un possibile scontro diretto in arrivo nel torneo di Karate della città senza però sbilanciarsi troppo sui possibili fatti in arrivo.

Quel che è certo però, è che l’arrivo della quarta season prenderà ancora il suo tempo, dovremo infatti attendere Dicembre di questo anno per vedere disponibile la quarta stagione, un’attesa decisamente lunga, giustificata però dal fatto che la pandemia ha pesantemente colpito tutte le produzioni, basti pensare a quanto accaduto con Stranger Things che si farà attendere ancora a lungo.