Una delle serie TV più amate all’interno del catalogo di Netflix è senza alcun dubbio Stranger Things, il contenuto dal contesto retrò e vintage ha infatti conquistato il pubblico proprio grazie a questa sua anima alquanto scostata dal classico concetto di serie TV ma comunque di impatto e in grado di coinvolgere.

L’ultima volta ci eravamo lasciati con la terza stagione che, uscita nel Luglio 2019, ha lasciato la community con molte domande, le quali attendono risposte nella quarta stagione, attesissima e purtroppo ancora da desiderare, infatti stando all’ultimo teaser trailer rilasciato da Netflix, essa approderà nel 2022, un arco temporale che in realtà già era emerso in passato dalle piccole dichiarazioni dei protagonisti, ma che ora trova conferma definitiva.

La scelta di Netflix sembra una piccola briciola, un video di appena 30 secondi, rilasciato per mantenere alto l’interesse verso una serie che effettivamente si sta facendo attendere davvero tanto, forse troppo, pur restando un fenomeno globale.

Stranger Things returns in 2022! See you in the upside down pic.twitter.com/9scVCGzekF

