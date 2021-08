Il volantino Unieuro integra tanti prezzi bassi, pensati appositamente per cercare di invogliare il maggior numero di utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale, tra cui appunto smartphone di ultima generazione, anche di fascia alta.

La campagna promozionale è apprezzata per la sua disponibilità sul territorio, è bene sapere infatti che gli acquisti sono effettuabili da chiunque in Italia, senza differenziazioni o limitazioni particolari, oltre che sul sito ufficiale. In questo caso la spedizione presso il domicilio è sempre gratuita al superamento dei 49 euro di spesa; è presente, infine, anche la rateizzazione senza interessi, definita anche tasso Zero, richiedibile nel momento in cui si spenderanno più di 199 euro.

Unieuro: queste nuove offerte sono veramente assurde

Le nuove offerte del volantino Unieuro accontentano i singoli utenti pronti a tutto pur di cercare di risparmiare al massimo su ogni acquisto effettuato, i prezzi più interessanti rientrano nei 500 euro, e riguardano smartphone dalle ottime caratteristiche generali. In particolare segnaliamo la presenza di Xiaomi Redmi 9T, Oppo Find X3 Lite, Realme 8 Pro, Motorola Moto G10, Xiaomi Mi 11 Lite, Oppo Reno 4Z, Wiko View 5 e similari.

L’unico top di gamma da non perdere di vista è chiaramente il Samsung Galaxy S21, uno smartphone estremamente interessante, caratterizzato da specifiche tecniche di altissimo livello, in vendita comunque ad un prezzo abbordabile, in confronto al listino originario, individuato in 779 euro (sempre per la variante no brand e con annessa garanzia di 24 mesi).