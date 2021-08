Le offerte rese disponibili dal volantino MediaWorld sono davvero da pazzi, la campagna attiva fino al 22 agosto promette una miriade di occasioni e di prezzi molto più bassi del normale, tutti applicati sui principali prodotti attualmente in commercio.

Il risparmio è alla portata di ogni singolo utente in Italia, l’acquisto può essere completato anche sul sito ufficiale di MediaWorld, ricordando comunque che le spese di spedizione saranno sempre da aggiungere a quanto mostrato a schermo (ed in genere non vanno oltre i 10 euro). I prodotti sono sempre commercializzati con garanzia di 24 mesi, e da considerarsi in versione no brand, salvo indicazioni differenti.

MediaWorld: occhio agli sconti, sono incredibili

Gli smartphone in promozione da MediaWorld sono davvero moltissimi, ed in grado di coprire ogni singola fascia di prezzo. Le occasioni migliori sono legate ai modelli più economici, troviamo infatti Xiaomi Redmi 9A, Samsung Galaxy A32, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Vivo Y80, Xiaomi Redmi 9T, Oppo A74, Wiko Y81, Oppo A15 o Xiaomi Redmi Note 10S, tutti commercializzati a cifre che non vanno oltre i 300 euro complessivi.

Volendo invece puntare verso la fascia alta del mercato, ecco arrivare la possibilità di acquisto di Oppo Find X3 Pro, disponibile a ben 976 euro, Oppo Find X3 Neo, il cui prezzo si aggira attorno ai 662 euro, oppure un più economico Apple iPhone SE a 521 euro o galaxy S20, anch’esso disponibile a poco meno di 500 euro.

