Il nuovo volantino trony si sbarazza letteralmente delle dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, con buoni sconti e prezzi sempre più bassi, pensati per invogliare gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale.

Il risparmio è notevole, sebbene purtroppo non risulti essere alla portata di tutti, data infatti la disponibilità della campagna esclusivamente nelle regioni Sicilia e Calabria, non altrove o sul sito ufficiale. I prodotti, al contrario, non presentano limitazioni importanti nelle scorte effettivamente disponibili, inoltre sarà possibile richiedere il finanziamento a Tasso Zero, con rateizzazione senza interessi e pagamento diretto tramite il proprio conto corrente bancario.

Trony: quanti sconti nel volantino

Spendere poco con Trony potrebbe essere davvero molto più semplice del previsto, infatti sono disponibili tantissimi smartphone a prezzi convenienti, con i quali garantire un risparmio notevole. Il top di gamma da non perdere assolutamente di vista è il Samsung Galaxy S21, smartphone attualmente in vendita a 879 euro, e caratterizzato da specifiche da urlo, con prestazioni impareggiabili, se non superate dal Galaxy S21 Ultra, il fratello maggiore della stessa Samsung, ma acquistabile a 1279 euro.

Molto più economici sono invece i vari Oppo Find X3 Lite, Motorola E7 Power, Oppo A53s, Xiaomi Mi 11 Lite, Wiko Y81, Wiko View 4 Lite, Vivo Y70 e similari. Per conoscere da vicino la campagna promozionale di Trony dovete collegarvi quanto prima alle pagine che trovate nell’articolo, scoprirete tutti i migliori prezzi applicati sulla tecnologia generale.