Soltanto pochi giorni fa abbiamo visto debuttare anche per il mercato italiano il nuovo trio di smartphone della serie Edge di casa Motorola. Nonostante questo, l’azienda ha da poco presentato per il mercato cinese un nuovo smartphone noto come Motorola Edge S Pro. In realtà, questo device altro non è se non un re-branded del Motorola Edge 20 Pro.

Motorola Edge S Pro: ufficiale in Cina il re-branded di Motorola Edge 20 Pro

Come già accennato, l’azienda produttrice di smartphone Motorola aveva già annunciato in Italia i suoi nuovi smartphone della serie Edge, ma in queste ore è stato presentato in Cina un nuovo smartphone. Si tratta, nello specifico, del nuovo Motorola Edge S Pro. Quest’ultimo, nonostante abbia un nome differente, è in realtà la versione re-branded del Motorola Edge 20 Pro riservata al mercato cinese.

Trattandosi di un re-branded, le specifiche tecniche e il design tra i due modelli sono sostanzialmente gli stessi. Sotto alla scocca, ad esempio, è sempre presente il processore Snapdragon 870 di casa Qualcomm, mentre sul fronte troviamo un ampio display OLED da 6.67 pollici con frequenza di aggiornamento massima pari a ben 144Hz. Di seguito vi riassumiamo le caratteristiche principali.

Display OLED da 6.67 pollici di diagonale in risoluzione FullHD+ con refresh rate da 144Hz

Processore Snapdragon 870

GPU Adreno 650

Tagli di memoria da 6/8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage interno

Batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W

Tripla fotocamera posteriore da 108+16(grandangolo)+8(teleobiettivo 5x) megapixel

Fotocamera anteriore per i selfie da 32 megapixel

Il nuovo Motorola Edge S Pro sarà disponibile in Cina ad un prezzo di partenza di circa 313 euro al cambio attuale.