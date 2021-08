Sono da poco state annunciate per il mercato italiano due nuove edizioni della F-Pace di Jaguar. Stiamo parlando in particolare delle nuove Jaguar F-Pace Limited Edition Greenstone e Greystone, due modelli davvero esclusivi e che saranno distribuiti sul mercato in pochissimi esemplari. Vediamo brevemente cosa le contraddistingue.

Jaguar annuncia in Italia le nuove Jaguar F-Pace Limited Edition Greenstone e Greystone

Il noto marchio inglese Jaguar ha dunque deciso di presentare ufficialmente anche per il mercato italiano due edizioni limitate della sua vettura F-Pace. Nello specifico, i modelli in questione si chiamano Jaguar F-Pace Limited Edition Greenstone e Greystone e saranno distribuiti in un numero limitato di esemplari, pari a 25 per il primo e 100 per il secondo.

I due modelli, basati entrambi sulla F-Pace R-Dynamic SE, presentano ovviamente diversi punti in comune, fatta però eccezione per le colorazioni. Il modello Greenstone è infatti dotato della nuova tinta denominata ultra metallic Forest Green, realizzata grazie alla divisione Special Vehicle Operations. La tinta del modello Greystone, invece, è denominata premium metallic Charente grey.

Fatta eccezione per questo dettaglio, entrambi i modelli della Jaguar F-Pace condividono le stesse peculiarità. Tra queste, troviamo ad esempio un sistema di infotainment PiviPro di ultima generazione, cerchi in lega Glossy Black e gli interni rivestiti in pelle goffrataEbony/Siena Tan. Sotto al cofano, infine, ci sarà un motore diesel 4 cilindri da 2 litri con 204 CV e 430 nm di coppia.

Jaguar F-Pace Limited Edition Greenstone sarà distribuita ad un prezzo di 74.900 euro, mentre il modello Greystone sarà distribuito ad un prezzo di 72.900 euro.