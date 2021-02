Adam Hatton, capo del design degli esterni Jaguar, ha dichiarato: “Abbiamo avuto una buona era [del design] dalla F-Type del 2013 e una generazione di auto che ne è derivata. Questo aggiornamento di F-Pace è un passo verso ciò di cui stiamo parlando per il futuro “.

Tutte le novità sull’aggiornamento applicato alla F-Pace

Le modifiche esterne più evidenti sono i fari anteriori e le luci posteriori a LED più sottili, i nuovi paraurti, il cofano riprofilato ed una griglia più grande con un design a maglia romboidale. Tuttavia, la cabina della F-Pace è quella dove è stata prestata la massima attenzione. Come ha detto il capo del design degli interni Alister Whelan: “Quando l’interno [dell’uscita F-Pace] è uscito, era un buon interno ma non un grande interno. Avevamo davvero bisogno di portarlo al livello successivo “.

Whelan ha citato tre critiche fondamentali sugli interni dal feedback dei clienti: troppe plastiche dure, spazio di archiviazione limitato e il sistema di infotainment, tutte cose che il marchio crede di aver affrontato.

“Non ci sono plastiche graffianti in questa macchina da nessuna parte”, ha detto Whelan. Oltre a un assetto di migliore qualità, F-Pace adotta il volante dell’I-Pace e i poggiatesta di lusso di Range Rover. “Il comfort di questi interni [rispetto a quelli della vecchia macchina] è di gesso e formaggio”, ha detto Whelan.

C’è più spazio nella console centrale per entrambi i portabicchieri e, senza che il cambio manuale possa intromettersi nello spazio, una nuova sezione di stivaggio più bassa. Il sistema di infotainment è la differenza più evidente. Utilizzando il sistema Pivi Pro visto per la prima volta nel nuovo Defender, F-Pace introduce un touchscreen curvo da 11,4 pollici simile a un tablet non ancora visto in altri modelli.

Altre nuove tecnologie includono aggiornamenti over-the-air, ricarica wireless e ionizzazione dell’aria in cabina. Sono disponibili sei propulsori e tutti utilizzano la trazione integrale e un cambio automatico a otto velocità. Il clou è il nuovo ibrido plug-in P400e. Utilizza un motore turbo benzina a quattro cilindri da 2,0 litri e un motore elettrico da 141 CV per produrre una combinazione di 398 CV e 472 lb ft e raggiunge 0-60 mph in 5,0 secondi. Offre 33 miglia dichiarate di guida esclusivamente elettrica.

Sono disponibili quattro opzioni di motore ibrido lieve. I diesel vanno da un 2.0 litri a quattro cilindri da 161 CV a un sei cilindri da 296 CV. Anche la nuova benzina sei cilindri in linea di Jaguar Land Rover, che utilizza un turbocompressore e un compressore elettrico, si fa strada nella gamma, con 395 CV.