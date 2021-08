Trony abbracci ai Saldi d’Estate, un volantino con il quale gli utenti possono accedere alle migliori offerte e promozioni del momento, senza comunque dover rinunciare minimamente alla qualità generale del prodotto che aggiungeranno al proprio carrello.

Il volantino, come spesso accade parlando di Trony, risulta essere disponibile solo ed esclusivamente presso specifici punti vendita in Italia, in particolar modo dislocati nelle regioni Sicilia e Calabria. Gli stessi prezzi, almeno al momento, non sono raggiungibili altrove o direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. Le scorte, al contrario, non sono limitate.

Scoprite i migliori codici sconto Amazon sul nostro canale Telegram ufficiale, troverete anche tantissime offerte ad attendervi.

Trony: le offerte sono incredibili

Le offerte toccano tutte le più importanti categorie merceologiche, tra le quali troviamo chiaramente gli smartphone. I modelli da non perdere di vista sono Galaxy A12 a 199 euro, Samsung Galaxy S21 a 879 euro, Galaxy S21 Ultra a 1279 euro, Galaxy A32 a 279 euro, Motorola Moto E6i a 99 euro, Motorola Moto E7 Power a 129 euro, Oppo A53s a 169 euro, Oppo Find X3 Lite a 399 euro, vivo Y11s a 119 euro, Vivo Y70 a 199 euro, TCL 20SE a 129 euro, TCL 20 Plus a 279 euro, Vivo Y72 a 329 euro, Xiaomi Mi 11 a 799 euro, Xiaomi Mi 11 Lite a 399 euro, Wiko Y81 a 79 euro, Wiko View 4 Lite a 99 euro e tantissimi altri ancora.

Le possibilità di acquisto sono davvero infinite, il consiglio è di aprire le pagine che trovate inserite qui sotto, in modo da poter accedere nel dettaglio ai singoli prezzi, e poterli sfogliare in maniera dettagliata, ricordando però tutte le limitazioni discusse in precedenza.