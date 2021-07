Gli sconti attivati dal volantino Comet promettono davvero un risparmio inimmaginabile fino a qualche settimana fa, la perfetta occasione per accedere ai migliori prodotti in circolazione, senza mai doversi preoccupare della qualità generale degli stessi, o il prezzo di vendita finale.

Fino al 10 luglio, la soluzione corrente risulta essere attiva sia online che nei vari negozi sul territorio nazionale; coloro che decideranno di avvicinarsi ai prodotti in promozione, potranno pensare di acquistare tramite l’e-commerce aziendale, e poi ricevere la merce direttamente al proprio domicilio a costo completamente azzerato (solo nel momento in cui hanno speso più di 49 euro). Il Tasso Zero, invece, potrà essere richiesto al superamento dei 199 euro, previa approvazione da parte della finanziaria collegata.

Comet: offerte a non finire nel volantino

Le offerte del volantino Comet cercano di soddisfare tutte le richieste dei consumatori italiani, garantendo difatti la possibilità di accedere ai migliori prodotti, senza spese eccessive. Il top di gamma coinvolto nella campagna è l’Apple iPhone 12, un modello che non necessita di presentazioni, richiestissimo dalla popolazione italiana, ed impreziosito dalla possibilità di godere della variante da 128GB, al prezzo finale di “soli” 759 euro.

Coloro che invece vorranno avvicinarsi ad un modello più economico, spendendo eventualmente meno di 400 euro, troveranno pane per i propri denti nei vari Xiaomi Mi 11 Lite 5G, disponibile a 379 euro, passando per Motorola E7 Power, Oppo Reno 4Z, Samsung Galaxy A32, Wiko View 5 Plus, Realme 7, Realme 7i, Xiaomi Redmi Note 10 Pro o Redmi Note 10S. Tutti gli altri sconti sono raccolti per voi nelle pagine che trovate sul sito ufficiale.