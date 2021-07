Per alcuni già clienti del noto operatore telefonico arancione è disponibile una novità molto interessante. Secondo quanto riportato in queste ore dai colleghi di mondomobileweb, infatti, WindTre ha deciso di offrire in regalo l’abilitazione alla connettività 5G assieme all’offerta già abilitata. Vediamo brevemente di cosa si tratta.

WindTre offre l’abilitazione al 5G gratis ad alcuni suoi clienti

A partire dal 29 luglio 2021 fino al prossimo 13 agosto 2021 il noto operatore telefonico arancione darà la possibilità ad alcuni suoi già clienti di usufruire di una importante iniziativa. Come già accennato, infatti, l’operatore WindTre ha deciso di offrire l’abilitazione alla connettività 5G, il tutto con l’offerta già abilitata sulla scheda SIM dei clienti interessati.

Questi ultimi, in particolare, saranno avvisati dall’operatore telefonico tramite l’invio di un SMS. Il testo del messaggio è il seguente: “Per te che sei un cliente speciale noi di WINDTRE ti diamo ancora Di Piu’! Ti regaliamo il 5G con Priority Pass per utilizzare al meglio la nuova Top Quality Network anche nei luoghi molto frequentati in cui tanti utenti navigano contemporaneamente. La tua offerta non cambia: il servizio e’ gratuito, senza scadenza e sara’ attivato automaticamente nei prossimi giorni. Verifica l’attivazione sull’App WINDTRE”.

Oltre a questa iniziativa, l’operatore telefonico sta inoltre invitando alcuni clienti a provare la nuova connettività 5G per un mese, avvisando sempre tramite un SMS: “Pronti, estate, via! Con WINDTRE hai ancora Di Piu’! Gratis per un mese il Servizio 5G Priority Pass per utilizzare al meglio la Top Quality Network anche quando sei nei luoghi molto frequentati in cui tanti utenti navigano contemporaneamente. Il servizio e’ gratuito e sara’ attivato automaticamente nei prossimi giorni. Verifica l’attivazione sull’App WINDTRE. Disattivazione automatica al termine del periodo promozionale”.