Nonostante il momento storico difficile, il lato positivo della pandemia e’ che ha spinto la maggior parte delle persone a sfruttare maggiormente i vari apparati tecnologici presenti in casa nel tentativo di rimanere quanto piu’ possibile aggiornati sulla situazione attuale e restare in contatto il piu’ possibile con i propri cari anche da lontano.

Uno degli strumenti piu’ utilizzati per comunicare negli ultimi 20 anni, sono proprio le schede sim: dei piccoli chip che permettono di telefonare, inviare sms o connettersi ad internet se si dispone di un abbonamento ad internet predisposto nel piano tariffario.

Ma entrando nello specifico, ci sono delle curiosita’ che riguardano le SIM che non tutti conoscono, e nell’ottica di poterci guadagnare, pochi sanno che esistono dei numeri rari che potrebbero farti fare una piccola fortuna. Ma vediamo meglio di cosa si tratta.

Un tipo particolare di collezionismo

Come esiste la numismatica per quanto riguarda le monete rare, esiste anche il campo dei collezionisti di numeri “rari”, cosi chiamati per via di alcuni aspetti che interessano le cifre e l’anno di attivazione della SIM. Nell’ottica di voler guadagnare un bel gruzzolo, ecco quindi quali sono le cose da tenere a mente prima di mettere all’asta il proprio numero di telefono:

Vengono definiti Top Number, ovvero numeri telefonici che presentano delle caratteristiche specifiche. Uno dei piu’ richiesti dai collezionatori, riguarda le sim gemelle: ovvero quei numeri che sono stati creati praticamente con le stesse cifre e che quindi risultano essere molto facili da ricordare (es. 3335554422).

Ma non riguarda solo i numeri di telefono semplici, perche’ i collezionisti potrebbero cercare anche serie numeriche uniche. La maggior parte dei collezionisti va ricercando soprattutto la ripetizione di numeri che va formare date particolari, o che rappresenti qualcosa personale. Sono stati sborsati piu’ di 1000 euro per una SIM contenente la data di nascita di uno dei collezionisti, quindi tenendo a mente questi fattori, provate a vedere anche voi se avete qualche numero particolare da mettere in vendita!