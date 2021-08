Sembrano essere tempi difficili per le sitcom sulla famosa piattaforma si streaming on demand. Netflix infatti ne ha sfrattate molte in questi giorni dal suo catalogo, decretandone la cancellazione di massa. Scopriamo insieme i titoli, alcuni dei quali molto conosciuti e apprezzati dai fan, altri invece che stentano a decollare. Un viaggio doloroso attraverso le serie TV delle quali non vedremo più un seguito.

Sembra che a Netflix le sitcom non piacciano particolarmente

Pare proprio che in questi giorni a Netflix non piacciano particolarmente le sitcom. Dovremo dire tristemente addio a una serie di titoli disponibili a catalogo perché cancellati dal Big N statunitense.

È chiaro, Netflix ha tutti gli strumenti e l’autorità per decidere le sorti di ciascuna serie TV presente sulla sua piattaforma ad uso e consumo degli abbonati. Resta però la perplessità riguardo ad alcuni titoli cancellati che, a dire il vero, sembrano avere potenziale oltre che tantissimi fan al seguito.

Le serie TV cancellate da Big N

Passiamo ora in rassegna i titoli più discussi che Netflix ha deciso di cancellare e per i quali non potremo mai più godere in un seguito, a meno che il colosso cambi decisione all’improvviso o nel corso del tempo.

Partiamo subito da una serie TV che ha fatto parte per un certo periodo anche delle Top 10 su Netflix. Stiamo parlando di Dad Stop Embarrassing Me!. Una sitcom tutta da ridere che racconta le vicissitudini di un giovane padre che cerca di crescere da solo la figlia adolescente.

Gli amanti dei motori abbinati e delle sane e grasse risate non avranno sicuramente apprezzato la decisione di Netflix nel porre fine a The Crew. Una divertente commedia che racconta di una ragazza che eredita un team NASCAR dal padre, stravolgendo così la vita del suo caposquadra e di tutto l’affiatato team.

Insomma il cimitero di Netflix si sta popolando sempre più di sitcom e serie TV cancellate. Occhi bene aperti perché pensiamo che nei prossimi giorni dovremmo affrontare altre spiacevoli sorprese.